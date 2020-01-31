З початку 2020 року в боях на Донбасі російські війська втратили 27 бійців.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

“У разі загрози життю і здоров’ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією української розвідки, безповоротні втрати російських військ на Донбасі в січні 2020 року склали 27 бійців.

Крім того, 56 бійців російсько-терористичних військ були поранені і травмовані з початку поточного року.

Також ворог за січень втратив на Донбасі 5 одиниць військової техніки, серед яких 2 автомобілі “Урал”, один міномет і 2 безпілотні літальні апарати.