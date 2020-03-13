Про це повідомили в прес-центрі ООС.
В повідомленні сказано, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме поруч з Водяним та неподалік Пісок.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме неподалік Зайцевого, у районі населеного пункту Луганське.
“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в ООС.
З початком цієї доби, 13 березня, російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціям захисників Лебединського.
- За 10 днів березня в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинули десятеро українських військовослужбовців. З них деякі загинули безпосередньо на полі бою, а деякі – внаслідок отримання важких поранень.