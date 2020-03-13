Минулої доби, 12 березня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів одного військовослужбовця поранено.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

В повідомленні сказано, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме поруч з Водяним та неподалік Пісок.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме неподалік Зайцевого, у районі населеного пункту Луганське.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в ООС.

З початком цієї доби, 13 березня, російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціям захисників Лебединського.