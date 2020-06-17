Офіс президента підготував новий законопроект про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією територій Донбасу із запровадженою в нього "формулою Штайнмайера".

Про це в інтерв’ю Lb.ua повідомив очільник ОП Андрій Єрмак.

Він зазначив, що оновлений законопроект вже обговорюють “наші” представники Луганська і Донецька. Йдеться про вимушених переселенців, яких недавно ввели в переговорні групи Мінського процесу.

“Ми представили перший закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з імплементованою формулою Штайнмайера”, – заявив Єрмак.

Як повідомлялося раніше, в середу, 10 червня, відбулася засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської області від України. Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації братимуть участь в роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.

15 червня українська делегація в Тристоронній контактній групі по Донбасу виступила за повне відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Під час зустрічі українська делегація наголосила на необхідності повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також необхідності відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля.