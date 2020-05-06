Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Глава держави з початку своєї каденції виявляв і виявляє лідерські якості, необхідні в кризові часи”, – зазначив Жовква.

За його словами, з самого початку каденції Зеленського на посаді президента багато представників іноземних держав проявили великий інтерес до нього. Тому в рамках самітів Зеленський проводив до 20 зустрічей.

“Гумор став сильним інструментом Володимира Зеленського в міжнародній дипломатії. Це те, що цінується в дипломатії. Це те, що не всім властиво – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це зброя, яка є у нашого президента. Він його дуже часто і вміло використовує “, – зазначив Жовква.

За словами Жовкви, “Зеленський – абсолютно рівний гравець на світовій арені”.

Нагадаємо, раніше в американській гумористичної передачі Last Week Tonight with John Oliver показали відомий номер, де нинішній президент України Володимир Зеленський грає на роялі без штанів.

“Сенс в тому, що всі частини цього дурного Уотергейту ще тупіші, ніж ви можете собі уявити. І навіть сам український президент Володимир Зеленський виглядає безглуздим дурнем. Раніше він був коміком, який грав в серіалі роль президента України. Хоча цікавий факт. Одна з його комічних сцен, де він і інший артист зображували, що грають на роялі за допомогою … Ну, самі побачите. Так, він грає на піаніно своїм х *ром. Але задумайтеся про хлопчину поруч з ним. Чому ж його не обрали президентом України? Пройде всього кілька років і він закінчить, граючи свою х *ромузику на самоті по забігайлівках. Шоу-бізнес жорстокий”, – заявив ведучий Джон Олівер і оприлюднив кілька секунд з виступу “Кварталу 95“.