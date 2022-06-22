Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
Наразі на деокупованих територіях триває відновлення інфраструктури. Зокрема, продовжується підготовка “фаст рекавері план” — швидкої відбудова помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, зруйнованих внаслідок російського вторгнення.
Також раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила на необхідності евакуації мешканців Херсонської області у зв’язку з майбутніми контрнаступами Збройних Сил України та подальшою деокупацією області.
Варто зазначити, що українським захисникам вдалось просунулися більш ніж на 10 км у напрямку міста Мелітополь, котре тимчасово перебуває під контролем росіян. Мер міста Іван Федоров висловив впевненість, що найближчим часом Херсон буде звільнено, можливо у найближчі тижні.
З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панують анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.
-
- Зокрема, росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Раніше українська громадська діячка і журналістка, народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко опублікувала допис знайомої про те, як живе Херсонщина в умовах окупації – з якими труднощами зіштовхуються містяни, який настрій, чого бояться та на що сподіваються. І, головне – як навіть в умовах тотального терору з боку російських загарбників вони продовжують чинити опір.