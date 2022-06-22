З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ звільнили від російських окупантів 1026 населених пунктів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Наразі на деокупованих територіях триває відновлення інфраструктури. Зокрема, продовжується підготовка “фаст рекавері план” — швидкої відбудова помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, зруйнованих внаслідок російського вторгнення.

Також раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила на необхідності евакуації мешканців Херсонської області у зв’язку з майбутніми контрнаступами Збройних Сил України та подальшою деокупацією області.

Варто зазначити, що українським захисникам вдалось просунулися більш ніж на 10 км у напрямку міста Мелітополь, котре тимчасово перебуває під контролем росіян. Мер міста Іван Федоров висловив впевненість, що найближчим часом Херсон буде звільнено, можливо у найближчі тижні.

З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панують анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.