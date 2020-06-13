В Офісі президента України заявили, що у разі фіксування серед співробітників нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, про це інформуватимуть громадськість.

Так в коментарі “Інтерфакс-Україна” сказала прессекретар президента Юлія Мендель.

Наразі президент Володимир Зеленський обмежив зустрічі й перебуває на частковому карантині. Це пов’язано з тим, що позитивний тест на коронавірус виявився у його дружини — Олени.

Мендель заперечує, що в ОП спалах коронавірусу, про що раніше повідомили в ЗМІ.

“Офіс президента повідомляє про підтверджені випадки захворювання, як це було у випадку з першою леді Оленою Зеленською. Поки інформація, поширена соціальними мережами та анонімними джерелами — це інформаційний спалах. Якщо буде підтвердження по хворих — Офіс президента про це повідомить”, – сказала вона.

Також вона зазначила, що в Офісі президента дотримуються всіх заходів безпеки: температурний скринінг, носіння масок, соціальне дистанціювання, є всі засоби індивідуальної безпеки. За її словами, всі співробітники регулярно проходять тестування.