Так в коментарі “Інтерфакс-Україна” сказала прессекретар президента Юлія Мендель.
Наразі президент Володимир Зеленський обмежив зустрічі й перебуває на частковому карантині. Це пов’язано з тим, що позитивний тест на коронавірус виявився у його дружини — Олени.
Мендель заперечує, що в ОП спалах коронавірусу, про що раніше повідомили в ЗМІ.
“Офіс президента повідомляє про підтверджені випадки захворювання, як це було у випадку з першою леді Оленою Зеленською. Поки інформація, поширена соціальними мережами та анонімними джерелами — це інформаційний спалах. Якщо буде підтвердження по хворих — Офіс президента про це повідомить”, – сказала вона.
Також вона зазначила, що в Офісі президента дотримуються всіх заходів безпеки: температурний скринінг, носіння масок, соціальне дистанціювання, є всі засоби індивідуальної безпеки. За її словами, всі співробітники регулярно проходять тестування.
- Як повідомлялося раніше, вдень 12 червня стало відомо, що дружина Президента України Володимира Зеленського — Олена Зеленська — отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Зеленський і діти також пройшли тестування, їх результати негативні.
- Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени.