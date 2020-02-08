Першим знімком поділилася народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

Також фото опублікували в прес-службі Офісу президента.

До цього сам Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Папою Римським Франциском просив його молитися за мир.

“Понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після “Норманді” в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні”, – написав Зеленський.