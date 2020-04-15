Офіс президента опублікував час трансляцій Великодніх богослужінь ПЦУ, УГКЦ й УПЦ МП на центральних українських телеканалах.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що великодні богослужіння з усіх церков транслюватимуть як рейтингові телеканали, так і інші, включаючи регіональні.

“Подбаймо про своє здоров’я і здоров’я близьких – будемо залишатися на Великдень вдома”, – наголосили в ОП.

Великодні богослужіння транслюватимуть такі телеканали:

– ICTV та UA:Перший о 7:30-11:00 19 квітня – Українська греко-католицька церква;

– 1+1 і UA:Перший о 23:30-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня – Православна церква України;

– Україна й Інтер о 23:00-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня – Українська православна церква (Московського патріархату).