В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, коли медики рекомендують відмовитися від традиційних рукостискань, президент України Володимир Зеленський також вибрав іншу форму привітання.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Згідно з протоколом офіційних зустрічей, президент тепер вітається ліктем.

Він зазначив, що через пандемію довелося перенести кілька міжнародних зустрічей Зеленського, а також деякі візити в іноземних держави, заплановані на березень – квітень. В ОП припускають, що вони можуть відбутися влітку.

За час карантинних обмежень по всьому світу, Зеленський проводив переговори з іноземними лідерами в телефонному режимі. За два місяці їх було понад 20.

Що стосується змін в протоколі офіційних зустрічей, Жовква зазначив, що Зеленський відмовився від традиційних рукостискань і тепер вітається ліктем.

“… спростивши протокол, ми абсолютно не втратили суті … Ми розуміли, що це необхідно, що дипломатична робота не повинна зупинятися”, – пояснив представник ОП.