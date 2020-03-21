Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.
Вона пояснила, що є два основних шляхи для отримання грошей. Перший – скоротити деякі статті бюджету, які в умовах карантину є неефективними. Другий – брати нові зовнішні запозичення і збільшувати дефіцит бюджету.
“В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат бюджету і перерозподіляти там, де фактично можна буде. Це з прибутків державних компаній, державних банків. Також це скорочення великих зарплат. Друге – ми будемо збільшувати дефіцит бюджету, ми собі можемо це дозволити…”, – заявила Ковалів.
Основним джерелом зростання нових витрат вона назвала збільшення дефіциту і зовнішніх боргів.
На відео з 40 хвилини
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Уряд готовий доплатити пенсіонерам, які отримують менше ніж 5000 гривень, а в травні індексуватиме пенсії.