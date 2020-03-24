Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що карантин у країні закінчиться, а українці повернуться до нормального життя вже в травні. Це можливо за умови, що будуть дотримані умови карантину.

Про це вона сказала в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

Ковалів вважає, що чим менше людей захворіють, тим швидше економіка повернеться до звичного темпу.

“Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи – це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіють, тим швидше економіка повернеться до нормального життя. Ми бачимо, що економіка Китаю швидко почала відновлюватися. Те ж саме ми повинні пережити у себе. Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені щодо обмеження для того, щоб уже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу”, – сказала Ковалів.