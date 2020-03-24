Про це вона сказала в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.
Ковалів вважає, що чим менше людей захворіють, тим швидше економіка повернеться до звичного темпу.
“Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи – це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіють, тим швидше економіка повернеться до нормального життя. Ми бачимо, що економіка Китаю швидко почала відновлюватися. Те ж саме ми повинні пережити у себе. Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені щодо обмеження для того, щоб уже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу”, – сказала Ковалів.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- 22 березня в МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість підтверджених випадків досягла 73.
- 23 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві лабораторно підтверджено ще 4 випадки COVID-19.
- У Мукачеві попередньо підтвердили перший випадок зараження COVID-19.