СБУ вперше чує про перевірку бенефіціарів «1+1»

В Офісі президента заявили, що Служба безпеки України перевіряє телеканал “1+1”. Зокрема, спецслужба начебто перевіряє вплив бенефіціарів на політику каналу, але в СБУ про це вперше чують.

Про це повідомляє СБУ у коментарі #Буквам.

За словами речника відомства Артема Дехтяренка, в ОП мали на увазі стандартну перевірку, яку здійснюють в рамках ліцензії. При цьому він наголосив, що додаткових перевірок СБУ не здійснює.

“Наскільки мені відомо, пан Подоляк мав на увазі стандартну перевірку, яка проводиться в рамках ліцензії, що видається Нацрадою з питань телерадіомовлення. Ця перевірка передбачає обов’язкове розкриття будь-яким ЗМІ своїх основних бенефіціарів. Станом на зараз СБУ не проводить перевірку телеканалу “1+1”, – зазначив Дехтяренко у коментарі #Буквам.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що у спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив на інформаційну політику телеканалу.

“Проводиться комплексна перевірка щодо “1+1″, в тому числі СБУ, у зв’язку з обов’язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій…”, – заявив Подоляк.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.