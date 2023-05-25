Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія, ймовірно, вийде з Європи, якщо не зможе пристосуватися до майбутніх правил щодо штучного інтелекту.

Джерело: Reuters.

ЄС працює над першим набором правил, які регулюватимуть ШІ в усьому світі. Згідно з проєктом, компанії, що розгортають генеративні інструменти ШІ, такі як ChatGPT, повинні будуть розкривати будь-який захищений авторським правом матеріал, що використовується для розробки своїх систем.

За словами гендиректора, спершу, OpenAI намагатиметься відповідати європейським нормам, коли вони будуть встановлені.

“Поточний проєкт закону ЄС про штучний інтелект буде надмірно зарегульованим, але ми чули, що його збираються відкликати. Вони все ще говорять про це”, — сказав Альтман у коментарі агенції.

Законопроєкт буде обговорюватися між представниками Парламенту, Ради та Комісії, аби узгодити остаточні деталі законопроєкту: “Вони можуть зробити так багато, наприклад, змінити визначення систем ШІ загального призначення. Можна зробити багато речей”, — зауважив Альтман.