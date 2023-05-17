Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що він занепокоєний ймовірним впливом штучного інтелекту на вибори у США наступного року та просить співпраці з урядовцями.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на його заяву у вівторок під час слухань упідкомітеті Сенату США з питань технологій.

На думку Альтмана, регулювання штучного інтелекту є “чудовою ідеєю”, зокрема щодо проведення незалежних аудитів та надання споживачам попереджень на кшталт довідок з інформацією про поживну цінність харчових продуктів.

Говорячи про ймовірний вплив штучного інтелекту на громадську думку щодо майбутніх виборів, Альтман зазначив, що “це значна сфера для занепокоєння”.

Він зауважив, що технології набувають здатності маніпулювати, переконувати та надавати “свого роду інтерактивну дезінформацію” у відповіді на запити користувачів.

Втім, для цього необхідна співпраця між технологічними компаніями та законодавцями. Якщо використання ШІ не буде використовуватися у належний спосіб, це може мати серйозні наслідки. Тому, компанія прагне працювати разом з урядом.