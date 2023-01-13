Про це свідчать дані Opendatabot.
Протягом 11 місяців 2022 року експорт товарів та послуг впав на 29% – з $73,2 млрд до $52,2 млрд.
Зазначається, що найбільше скоротився експорт товарів; 34%, експорт послуг постраждав менше: −11%. “У порівнянні з минулим роком, частка експорту послуг збільшилась з 22% до 28%”, – йдеться в повідомленні.
За словами аналітиків, здебільшого невеликим відсотком падіння “експорт послуг зобов’язаний ІТ – фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022”.
У листопаді минулого року цей сегмент виріс на 8% за місяць.
Загалом ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд.
“Частка ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% торік до 13% у 2022. Ба більше: частка ІТ складає майже половину (45%) всього експорту послуг. Для порівняння, у 2021 цей показник сягав 37%”, — додали в Opendatabot.
За 11 місяців цього року дохід від експорту ІТ-послуг перевищив дохід від однієї з основних прибуткових галузей експорту — експорту металів — майже на $1 млрд $.
- Торгівля Китаю з Росією у 2022 році досягла рекордних 190 мільярдів доларів, на тлі скорочення російського імпорту з Європейського Союзу через санкції, пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
- За інформацією ЗМІ, США та їхні союзники готують наступний раунд санкцій проти російської нафтової промисловості з метою обмежити ціну на російський експорт нафтопродуктів.
- Флагманська російська нафта продається за ціною, вдвічі меншою від ринкової – і значно нижчою від ліміту, встановленого G7 – після санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу нафти.