Згідно з останніми дослідженнями, протягом 2022 року в Україні єдиною сферою експорту, яка зросла протягом 11 місяців, став ІТ-сектор.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Протягом 11 місяців 2022 року експорт товарів та послуг впав на 29% – з $73,2 млрд до $52,2 млрд.

Зазначається, що найбільше скоротився експорт товарів; 34%, експорт послуг постраждав менше: −11%. “У порівнянні з минулим роком, частка експорту послуг збільшилась з 22% до 28%”, – йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, здебільшого невеликим відсотком падіння “експорт послуг зобов’язаний ІТ – фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022”.

У листопаді минулого року цей сегмент виріс на 8% за місяць.

Загалом ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд.

“Частка ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% торік до 13% у 2022. Ба більше: частка ІТ складає майже половину (45%) всього експорту послуг. Для порівняння, у 2021 цей показник сягав 37%”, — додали в Opendatabot.

За 11 місяців цього року дохід від експорту ІТ-послуг перевищив дохід від однієї з основних прибуткових галузей експорту — експорту металів — майже на $1 млрд $.