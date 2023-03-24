23 березня в українському Генштабі повідомили, що російські окупаційні війська вийшли із Нової Каховки на Херсонщині. Однак вже трохи згодом Генштаб спростував цю інформацію. В ОК "Південь" повідомили, що відбувається у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу.

За її словами, Генеральний штаб ЗСУ трохи завчасно видали бажане за дійсне. Вона додала, що росіяни намагаються пакувати намародерені речі та відправляти їх.

Водночас окупанти нерідко перевдягаються у цивільний одяг і маскують свої позиції.

“Це комплекс вже народних прикмет, коли вони готувалися до наших активних дій з деокупації правого берега. Знаємо, як вони тяжіють до традицій, хай дотримуються. Якщо вже почали збиратися, нехай не зупиняються”, – зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що на даний час окупанти не вийшли ні з Нової Каховки, ні з будь-якого іншого населеного пункту на лівому березі Херсонської області. Є лише певна ротація сил і часткове виведення деяких підрозділів.

“Їм потрібні додаткові сили на схід, саме тому забирають деякі частини. Вони не бачать зараз перспектив швидкого розвитку подій на півдні, тому почуваються більше менш спокійно і можуть у розміреному темпі планувати свою діяльність”, – розповіла Гуменюк.

Як відомо, 23 березня Генштаб повідомив, що станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які досі перебували у населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, пограбувавши цивільне населення.

Та вже трохи згодом у Генштабі спростували своє ж повідомлення про вихід окупантів з Нової Каховки.

“Окупанти й досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних”, – пояснили у Генштабі.