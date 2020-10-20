В анонсованому президентом Володимиром Зеленським "всенародному опитуванні" 25 жовтня планують взяти участь майже 55% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 19 жовтня 2020 року.

Так, 54,6% респондентів заявили, що мають намір взяти участь в опитуванні в день місцевих виборів, 25 жовтня.

Ще 35,8% опитаних повідомили, що не планують брати участь, а 9,3% не змогли відповісти на запитання.

Більше бажаючих взяти участь в опитуванні – серед виборців пропрезидентської партії “Слуга народу” (85,3%).

Серед виборців “Європейської Солідарності” 40,9% готові брати участь в опитуванні, а 52,3% – ні.

Що стосується “Опозиційної платформи – За життя”, то взяти участь в опитуванні хочуть 55% респондентів, а серед виборців “Батьківщини” – 55,6%.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території АР Крим, Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський ініціював проведення всенародного опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. На нього планується винести п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.