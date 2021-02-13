В Офісі президента Володимира Зеленського анонсували засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 19 лютого, на якому мають намір усунути загрози нацбезпеці, рішення яких відкладалося тривалий час.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Частину питань на засіданні буде розглянуто в закритому режимі.

“Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством. Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.

Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії”, – зазначили в ОПУ.

Наголошується, що рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави.