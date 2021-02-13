Про це повідомила пресслужба ОПУ.
Частину питань на засіданні буде розглянуто в закритому режимі.
“Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством. Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.
Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії”, – зазначили в ОПУ.
Наголошується, що рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.
- Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.