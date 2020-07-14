Про це в інтерв’ю #Буквам розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко.

“Десь півроку назад активно обговорювали так званий план Єрмака, який полягав у тому, щоб до червня посадити Порошенка, підігрівши і консолідувавши свій електорат”, – зазначив він.

“Друга історія була про те, що треба закінчити війну, зняти санкції з Росії і вона нам допоможе кредитами, щоб підняти соціальні стандарти. З самого початку це була дуже фантастична історія, щоб Росія комусь допомагала, а особливо Україні – це взагалі нонсенс”, – розповів Луценко.

За його словами, тепер ця ідея трансформована вже в інше.

“Тут треба віддати належне агресивній меншості, яка не дала домовлятися з Кремлем. Нікому, в тому числі Єрмаку. Тому вийшов новий варіант: давайте іх надрукуємо. І звідси іде історія зі Смолієм. Тому що потрібно включити друкувальні грошей, підняти соціальні стандарти. Інфляція спрацює місяців через два-три, а вибори восени, і таким чином здобути кращий результат”, – зазначив ексгенпрокурор.

“І третій, остаточний крок до стану Малоросії – це об’єднатися з ОПЗЖ в більшість. Півроку назад думалося на Банковій, що можна взяти 50 відсотків і, відповідно, приєднати 20 відсотків ОПЗЖ, а проти нас будуть тільки порохоботи і нацики, як вони кажуть. Такий був план. Зараз він теоретично може бути – союз Слуг народу, ОПЗЖ і за МАУ (“За майбутнє України”, – ред.) в більшість, яка створить уряд національної єдності”, -додав він.