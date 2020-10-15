Про це повідомляє агентство “РБК-Україна” з посиланням на радника голови ОПУ Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, список наразі не є остаточним – питання ще обговорюються.

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Так, на всеукраїнське опитування планують винести наступні питання:

  • Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  • Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  • Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  • Чи підтримуєте ви легалізацію канабіса в медичних цілях – для зменшення болю в важких хворих?
  • Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки певних Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Варто зазначити, що напередодні було озвучено перше з п’яти передбачуваних запитань для всенародного опитування. Воно звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

Друге питання президент вже теж озвучив.

  • 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
  • В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
  • Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
  • У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.