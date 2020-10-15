В Офісі президента України назвали усі п'ять питань, які планують винести на всеукраїнське опитування під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомляє агентство “РБК-Україна” з посиланням на радника голови ОПУ Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, список наразі не є остаточним – питання ще обговорюються.

Так, на всеукраїнське опитування планують винести наступні питання:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію канабіса в медичних цілях – для зменшення болю в важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки певних Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Варто зазначити, що напередодні було озвучено перше з п’яти передбачуваних запитань для всенародного опитування. Воно звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

Друге питання президент вже теж озвучив.