Про це повідомляє “Громадське радіо”.

Відзначається, що в версії інтерв’ю Офісу Президента змінений порядок запитань. В оригінальній версії одним з перших питань зачіпається ситуація, що склалася в Нових Санжарах, де перебувала на обсервації екс-міністр охорони здоров’я Заряна Скалецька. В українській версії це питання поставлено на останнє місце з приметкой “короткий коментар окремо біля дверей”.

“Я їй сказав, що це була гарна ідея. Вона сама вирішувала, але я запропонував”, – сказав Зеленський.

Точність перекладу при цьому в українській версії зберігається, проте з інтерв’ю вирізані авторські коментарі, які дають інформацію про контекст слів Президента.

Зокрема, в оригіналі йдеться, що Зеленський посміхнувся, коли говорив про Скалецьку на резервації і таким чином стало зрозуміло, що у міністерки не було вибору.

Крім того, в оригінальній публікації пряма мова Президента значно скорочена.

Також в оригіналі допускається, що телевізійний персонаж Зеленського Василь Голобородько “повісив або розстріляв би олігархів”, проте справжньому голові держави доводитися співпрацювати з ними.

“Якщо ми вибрали демократію, ми, звичайно, не можемо повісити людей. Хоча! Іноді дуже хочеться. А знаєте чому? Тому що було б швидше. Набагато швидше”, – сказав він.

При цьому в оригіналі інтерв’ю спікер Президента відразу заявила, що це жарт, а Зеленський погодився.

У версії, опублікованій Офісом Президента, немає пояснення про те, що це був жарт.