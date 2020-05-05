В Офісі президента Володимира Зеленського оприлюднили звіт роботи фонду з ліквідації наслідків коронавірусу COVID-19, який закуповував засоби захисту для медпрацівників та медичне обладнання.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, фонд оперував небюджетними коштами, які були надані бізнесом.

“Фактично за рахунок цього і вдалося швидко закупити засоби захисту і доставити їх в лікарні. Крім цього, Офіс Президента допомогав відповідальному бізнесу доправити вантажі, які вони закупили самі та передавали до лікарень: ПЛР-тестування, респіратори, костюми захисту і т.д.” – йдеться в повідомленні.

В ОПУ уточнили, що загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 склав 374 млн 620 тис. грн. У 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних постачальників – на 182,6 млн грн.



На авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн.

Загалом здійснили 21 рейс, дев’ять з них оплатив фонд. 17 рейсів були в Китай (10 рейсів до Сяменя, чотири рейси – до Гуанчжоу, три рейси – до Пекіна) та чотири в Корею (до Сеула).

Було закуплено:

респіраторів – 1 млн 127 тис. за середньою ціною 74,32 грн/од.,

костюмів біозахисту – 173 тис. за середньою ціною 416,16 грн/од.,

костюмів біозахисту багаторазового використання – 12 тис. за середньою ціною 1050 грн/од.,

захисних окулярів – 60 тис. за середньою ціною 111,52 грн/од.,

ПЛР-тестів іноземного виробництва – понад 100 тис. за середньою ціною 231,2 грн/од.,

наборів для ПЛР-тестування українського виробництва – 600 тис. за середньою ціною 58,02 грн/од.,

захисних екранів для обличчя – 50 тис. за середньою ціною 46,78 грн/од.,

термометрів – 21,5 тис. за середньою ціною 17,7 грн/од.,

експрес-тестів – 150 тис. за середньою ціною 173 грн/од.,

понад 6 млн медичних рукавичок та багато інших спецзасобів та обладнання.

Тимошенко додав, що надалі доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.