Про це сказано на офіційному сайті ОПУ.
“Символічні подарунки, які несуть в собі частину української історії та культури, отримали президенти і перші леді Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн”, – йдеться в офіційному повідомленні.
Відзначимо, що посади президента в Канаді не існує. Пізніше прес-служба президента виправила помилку – “президентів” на “лідерів”.
Нагадаємо, головою Канади є Джастін Трюдо, який займає пост прем’єр-міністра.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неправильно написав назву Канади, звертаючись до канадського прем’єр-міністру Джастіну Трюдо. Замість “Canada” Зеленський написав в Twitter “Canadia”.