В Офісі президента України (ОПУ) повідомили, що до Дня вишиванки відправили пам'ятні подарунки лідерам інших країн, включаючи "президента" Канади. Однак такої посади в Канаді - немає.

Про це сказано на офіційному сайті ОПУ.

“Символічні подарунки, які несуть в собі частину української історії та культури, отримали президенти і перші леді Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн”, – йдеться в офіційному повідомленні.

Відзначимо, що посади президента в Канаді не існує. Пізніше прес-служба президента виправила помилку – “президентів” на “лідерів”.

Нагадаємо, головою Канади є Джастін Трюдо, який займає пост прем’єр-міністра.