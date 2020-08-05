Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За словами Зеленського, те, що через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам’ятника – є неприпустимим.
“Славетна постать Леоніда Каденюка назавжди вписала нашу країну в історію дослідження космосу та зміцнила міжнародний авторитет держави. На похованні Леоніда Костянтиновича було чимало політиків найвищого рівня, та ніхто з них не спромігся вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Таке ставлення до власних героїв з боку держави є неприпустимим. Ми це змінимо”, – зазначив Володимир Зеленський.
28 січня 2020, у день народження Леоніда Каденюка, Володимир Зеленський доручив уряду вирішити питання щодо фінансування . Але через те, що законодавчий механізм є складним і забюрократизованим, це може затягнути процес створення пам’ятника на декілька років.
“Ми не можемо й не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з’явився пам’ятник. Ми зробимо це за особисті кошти”, – сказав Зеленький.
Варто зазначити, що проєкт монумента існує давно – його сім’я Каденюків розробила самостійно. Крім того, родина космонавта розпочала збір коштів на встановлення пам’ятника через власну громадську організацію та благодійний фонд.
В пресслужбі ОПУ зазначають, що сам Зеленський, працівники Офісу президента та уряду зроблять внески у благодійний фонд.
Відкриття пам’ятника заплановане на 19 листопада – дату, коли Леонід Каденюк здійснив політ на шатлі “Колумбія”.
- 31 січня 2018 року на 68-му році життя помер перший космонавт України Леонід Каденюк.
- #Букви зібрали найцікавіші факти про історичний польот Каденюка в космос, який відбувся 19 листопада 1997 року. Тоді американський космічний корабель “Колумбія” почав місію STS-87, яка тривала близько 16 діб.