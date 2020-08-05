В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що кошти для створення пам’ятника першому космонавту України Леоніду Каденюку будуть збирати через благодійний фонд, який створила родина космонавта.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, те, що через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам’ятника – є неприпустимим.

“Славетна постать Леоніда Каденюка назавжди вписала нашу країну в історію дослідження космосу та зміцнила міжнародний авторитет держави. На похованні Леоніда Костянтиновича було чимало політиків найвищого рівня, та ніхто з них не спромігся вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Таке ставлення до власних героїв з боку держави є неприпустимим. Ми це змінимо”, – зазначив Володимир Зеленський.

28 січня 2020, у день народження Леоніда Каденюка, Володимир Зеленський доручив уряду вирішити питання щодо фінансування . Але через те, що законодавчий механізм є складним і забюрократизованим, це може затягнути процес створення пам’ятника на декілька років.

“Ми не можемо й не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з’явився пам’ятник. Ми зробимо це за особисті кошти”, – сказав Зеленький.

Варто зазначити, що проєкт монумента існує давно – його сім’я Каденюків розробила самостійно. Крім того, родина космонавта розпочала збір коштів на встановлення пам’ятника через власну громадську організацію та благодійний фонд.

В пресслужбі ОПУ зазначають, що сам Зеленський, працівники Офісу президента та уряду зроблять внески у благодійний фонд.

Відкриття пам’ятника заплановане на 19 листопада – дату, коли Леонід Каденюк здійснив політ на шатлі “Колумбія”.