Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив фотографії знищеної росіянами Мар‘їнки Донецької області. Він заявив, що наслідки агресії Росії мало чим відрізняються від ІДІЛ.

Про це він повідомив у Telegram.

“Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ”, — зазначив Єрмак.

За його словами, до приходу “русского міра” місто жило та процвітало. “Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму. Ми зробимо це”, — наголосив керівник ОПУ.

Мар’їнка є колишнім районним центром. У 2015 році там жили майже 10 тисяч людей.

За даними Національної поліції, станом на початок листопада 2022 року у місті не залишилося цивільного населення. Евакуація тривала з початку російського вторгнення. Людям допомагав виїхати поліцейський екіпаж “Білий янгол”.

Ще тоді повідомлялося, що у місті не вціліло жодної будівлі внаслідок постійних російських атак.