Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
У Офісі президента звернулися до Національної інвестиційної ради із проханням розібратися із застереженнями щодо будівництва гірськолижного курорту “Боржава” на Закарпатті. Лист за підписом заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка отримали журналісти-розслідувачі. Вони повідомляли, що землі, на яких планується побудувати курорт – арештовані в рамках кримінального провадження НАБУ. Окрім цього, детективи перевіряють головного інвестора проєкту, австрійця Гернота Ляйтнера, щодо його можливої причетності до кримінальних правопорушень.
Як повідомляли “Схеми”, за будівництвом можуть стояти інтереси впливових політиків із “родини Януковича” – Юлії та Сергія Льовочкіних та ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва.
Після виходу розслідування (через 8 місяців) Тимошенко надіслав лист в Офіс національної інвестиційної ради з проханням “розглянути інформацію, надану в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком “щодо кримінальних правопорушень та застережень, пов’язаних із реалізацією інвестпроєкту з будівництва гірськолижного комплексу “Високогірний всесезонний спортивно-туристичний екокластер “Боржава”. Також він попросив “надати до Офісу президента України пропозиції щодо подальшої реалізації цього проєкту”.
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До цього керівник САП згадував про 500 земельних ділянок, на яких планують побудувати курорт. Формальний бенефіціарний власник цих земель – австрієць Гернот Ляйтнер. Він же – офіційний інвестор проєкту.
Гернот Ляйтнер, Владислав Каськів та родина Льовочкіних не відповіли запити журналістів.
Про те, що Володимир Зеленський поставив Уряду завдання “привезти Олімпіаду в Україні”, повідомляв торік у вересні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Коментарі ОПУ та Ляйтнера
“Схемам” вдалося зв’язатися з австрійським інвестором. Гернот Ляйтнер у відповіді на запит журналістів підтвердив, що має “сталі ділові відносини протягом декількох років” із Юлією Льовочкіною, не уточнивши в яких саме бізнес-проєктах.
“Я ніколи не зустрічався з Сергієм Льовочкіним. Проте я добре знайомий з Юлією Льовочкіною, з якою вперше познайомився у Відні в 2015 році. Зараз у нас є сталі ділові відносини протягом декількох років”, – повідомив Ляйтнер.
Він також підтвердив, що є кінцевим бенефіціаром як австрійської компанії Teleferic Holdings, так і словацької Carpathian Mountain Resort.
- Раніше Андрій Садовий заявляв, що Львів має намір подати заявку на проведення Зимових Олімпійських ігор у 2030 році та юнацьких Зимових Олімпійських ігор у 2028 році.