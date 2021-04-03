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В ОПУ заявили, що Байден «захоплюється лідерством Зеленського». На сайті Білого дому про це жодного слова

Офіс президента заявив, що Джо Байден “захоплюється лідерством Володимира Зеленського”. Однак в повідомленні Білого дому про це не зазначили.

Субота, 3 квітня 2021, 14:02

Про це повідомляють #Букви.

Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону. 

При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом.

Однак найбільше здивувало повідомлення, опубліковане пресслужбою Зеленського.

“Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії – це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями”, – йдеться у заяві ОП.

Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у повідомленні американської сторони немає жодного слова про “похвалу” Зеленського з боку Байдена.

“Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі”, – йдеться у заяві Білого дому.

Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден “захоплюється” Зеленським.

Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

За даними американського видання Politico, лідери США та України говорили від 30 до 40 хвилин. Байден наголосив на своїй прихильності до України та сказав, що усім серцем та думками вірить в її успіх.

Розмова відбулася на фоні загострення на Донбасі, а також після повідомлень про стягнення російських військ до кордону України.

Видання Politico пише, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони. Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

  • П’ятий президент Петро Порошенко привітав новину про першу розмову президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.
Теги: Володимир Зеленський, Офіс Президента, Білий дім, Джо Байден

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