В ОПУ заявили, що Байден «захоплюється лідерством Зеленського». На сайті Білого дому про це жодного слова

Офіс президента заявив, що Джо Байден “захоплюється лідерством Володимира Зеленського”. Однак в повідомленні Білого дому про це не зазначили.

Про це повідомляють #Букви.

Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону.

При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом.

Однак найбільше здивувало повідомлення, опубліковане пресслужбою Зеленського.

“Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії – це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями”, – йдеться у заяві ОП.

Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у повідомленні американської сторони немає жодного слова про “похвалу” Зеленського з боку Байдена.

“Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі”, – йдеться у заяві Білого дому.

Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден “захоплюється” Зеленським.

Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?