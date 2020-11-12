Про це заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заявив в етері програми “Запитання тут ставимо ми” на “Радіо НВ”.

За словами Жовкви, одразу після ухвалення Конституційним Судом, було отримано чимало дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які були цим приголомшені.

“Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але очевидно не такого й не в такому масштабі”, – зазначив Ігор Жовква.

Жовква додав. що наразі напруга у стосунках з європейськими партнерами та питання щодо скасування безвізового режиму зняті.

“На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери”, – сказав Ігор Жовква.

При цьому шляхи розв’язання проблеми так і не були знайдені. Подальші кроки у цьому напрямку, за словами Жовкви, матимуть роботи парламентарі разом із Мін’юстом та експертами Венеційської комісії. Разом вони мають напрацьовувати оптимальний варіант виходу з ситуації.

Нагадаємо, побоювання з приводу можливого скасування “безвізу” виникли після скандального рішення Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за неправдиве декларування.