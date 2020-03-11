Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Щуріков зазначив, що сьогодні отримав рішення Наглядової ради ОПЗ згідно якого відмінено конкурс по відбору компанії для роботи за договором переробки давальницької сировини та надано рекомендації Правлінню ОПЗ перейти на прямі поставки газу.
“Щоб було зрозуміло що це означає. 1. Гроші на рахунках ОПЗ та виготовлена продукція, які можуть бути арештовані у будь-який момент. Поточна заборгованість ОПЗ кредиторам сягає біля 10 млрд гривень. 2. Повернення годівнички для голови ФДМУ та Голови Наглядової ради де вони будуть керувати харчовим ланцюгом та фактично призначати компанії по поставці газу та компанії яким буде продаватися продукція заводу“, – пояснив він.
За словами першого заступника директора ОПЗ, починаючи з жовтня 2016 року, завдяки впровадженню роботи за договором з переробки давальницької сировини, на ОПЗ були знищені корупційні ризики.
“Хто слідкував ці роки за подіями навколо ОПЗ той знає, що ми пройшли через кримінальні справи та шалений тиск і не дали повернути старі схеми на завод. На жаль, сьогодні випадкові керівники ФДМУ у супереч здравому глузду та погоні за особистим збагаченням, приймають доленосні рішення для хмарного майбутнього ОПЗ“, – додав він.
Нагадаємо, що у конкурсі на постачання давальницької сировини на Одеський припортовий завод перемогла компанія “Укрнафтобуріння”. Компанія надала найкращу цінову пропозицію за переробку тони карбаміду – $77, за аміак – $39,5.
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