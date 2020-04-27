Народний депутат від фракції "ОПЗЖ" Олег Волошин подав законопроект, який встановлює відповідальність за "пропаганду неприродних статевих відносин".

Законопроект був опублікований на офіційному сайті парламенту.

Нардеп Волошин пропонує ввести в Кримінальний кодекс статтю, згідно з якою пропаганда руйнування інституту сім’ї, відмови від народження дітей, “протиприродних” і позашлюбних статевих відносин будуть можуть каратися обмеженням волі на строк до 5 років.

Такі ж дії, вчинені посадовими особами, Волошин пропонує максимально карати 5 роками позбавлення волі з позбавленням прав обіймати посади на строк до 3 років.

Крім того, законопроект передбачає встановлення обтяжуючих обставин, серед яких злочини на грунті ненависті до сімейних цінностей, або інституту сім’ї.

Такі обтяжуючі обставини пропонується ввести в статті про умисне вбивство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством, масові заворушення і доведення до самогубства.

Водночас масові заворушення, вчинені з мотивів нетерпимості до сімейних цінностей, або до інституту сім’ї, Волошин пропонує карати позбавленням волі на строк до 5 років.

Доцільність внесення подібних змін до законодавства Олег Волошин пояснює тим, що в Україні ніби спостерігається небезпека, пов’язана з відмовою від народження дітей, руйнуванням інституту сім’ї та розповсюдженням протиприродних і позашлюбних статевих стосунків.

На думку народного депутата, “пропаганда позашлюбних і протиприродних статевих відносин, а також розпусти може призвести до вимирання українського народу”.

В даний момент законопроект відображається на сайті Верховної Ради як “спрямований на розгляд Комітету”.