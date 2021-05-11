“Опозиційна платформа - За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Про це йдеться у заяві партії.

Зокрема, політсила підтвердила, що СБУ сьогодні провела обшуки не лише у домі Медведчука, а й в офісі ОПЗЖ. Проте партія зазначає, що продовжує свою діяльність, попри “безпрецедентний тиск і погрози, використання адміністративного ресурсу і напади націонал-радикалів”.

Також у партії пов’язують висування підозр Медведчуку з тим, що він брав участь у масових заходах 9 травня.

“9 травня влада переконалася, що ідеї “Опозиційної платформи – За життя” поділяє та підтримує переважна частина нашого суспільства, для якої є священним подвиг братніх народів, котрі зупинили фашизм, який сьогодні підіймає голову в Україні”, – заявили в ОПЗЖ.

Партія впевнена, що після цього” влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука”.

ОПЗЖ заявила, що це “відверта і цинічна політична розправа над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм, продажність і антинародний характер влади”.

“У цих умовах партія залишає за собою право звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів та обмежити сваволю і беззаконня, пограбування і геноцид громадян, переслідування інакодумців”, – додали в ОПЗЖ.

Додамо, що ОПЗЖ не вказала, де зараз знаходиться Медведчук, якого шукає СБУ.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Зазначимо, що Венедіктова не вказала прізвища підозрюваних, але вказала склад злочинів. Нардепів підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За її словами, місцеперебування підозрюваного М. не вдалося встановити. Тому цим займається Служба безпеки України.

Водночас прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив #Буквам, що співробітники відомства проводять обшуки в домі кума Путіна Віктора Медведчука.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.