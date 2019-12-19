Активісти громадського руху "Чесно" зафіксували, як нардепи від політсили "Опозиційна платформа - За життя" кнопкодавили новими способами.

Про це сказано на їхньому сайті.

“Чесно” вдалося зафіксувати, як нардепи Сергій Ларін і Віктор Чорний “винайшли механізм, щоб кнопкодавів, але при цьому не натискати на чужу кнопку своїм пальцем”.

Так, під час засідання 18 грудня Ларін поставив перед кнопками системи “Рада” кілька товстих книг, штовхаючи які вдавалося “натискати” на кнопку. Для того щоб не було видно, як цей “прилад” затискає якусь із кнопок, над пультом для голосування нардеп поклав листівку з написом: “Ми за мир”.

Зокрема, під час голосування поправки №76 Ларін, сидячи на місці свого колеги Чорного, однією рукою натиснув копку для голосування за себе, а другою рукою штовхнув книги, щоб проголосувати за сусіда.

На табло видно, що і Ларін і Чорний в цей момент “проголосували “за”.

Під час голосування правки №69, Ларін правою рукою натиснув кнопку, а ногою – підштовхнув книги. Результат – знову два голоси “за”.

Аналогічно Ларін копкодавив під час голосування за постанову №2609.

Його ноу-хау навчився використовувати також і Чорний. У “Чесно” зафіксували, як він кнопкодавив за поправку стосовно НКРЕКП.

У “Чесно” зауважили, що фракція “ОПЗЖ” – лідер за кількістю випадків кнопкодавства.