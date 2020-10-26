Результати "Опозиційної платформи - За життя" на виборах Київського міського голови і Київської міської ради намагаються викривити кримінальними методами.

Про це йдеться в заяві Київського виборчого штабу.

“Ми отримали достовірну інформацію про підготовку спроби викрадення голосів, відданих за нашу політичну силу на користь іншої партії. Зловмисники мають намір викрасти виборчі бюлетені з голосами, відданими за “Опозиційну платформу платформу – За життя” в дільничних виборчих комісіях у Дарницькому, Шевченківському та Оболонському виборчих округах, при перерахунку бюлетенів, який готується”, – йдеться в заяві.

“Опозиційна платформа – За життя” звертається до членів виборчих комісій з вимогою не виконувати злочинних вказівок, від кого б вони не надходили.

“Нагадуємо про кримінальну відповідальність за спроби фальсифікації підсумків голосування. Вимагаємо від правоохоронних органів негайно відреагувати на дану інформацію і запобігти спробі скоєння кримінального злочину. Вимагаємо не допустити крадіжки голосів киян і фальсифікацій на виборах до міської ради Києва”, – закликали в партії.