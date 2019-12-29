Про це розповіла представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська під час брифінгу президента Володимира Зеленського в аеропорту “Бориспіль”, повідомляє кореспондент #Букв.
“У нас 17 осіб відмовилися переїжджати на територію ОРДЛО. Крім того, є ще близько 30 осіб, які відмовилися взагалі брати участь в обміні. Вони продовжують відбувати покарання”, – зазначила Лутковська.
Зеленський, в свою чергу, повідомив, що деякі з тих, хто відмовився їхати на окупований Донбас, звільняються в лютому і в березні наступного року. Решта будуть і далі відбувати покарання.
“Деякі з них – вони були в цьому узгодженому списку. Деякі з них звільняються вже в лютому, а деякі в березні. Вони хочуть бути в Україні. Їхній термін вже закінчився. Деякі з них повернуться за ґрати. Це їхній вибір”, – наголосив Зеленський.
(На відео – з 7:00)
Раніше Валерія Лутковська повідомляла, що в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію. При цьому вона наголошувала, що дані про “відмовників” ще уточнюються.
Відтак, згідно з останньою інформацією, відмовилися їхати на окуповані території 17 осіб.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.