Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бюджетним організаціям Станично-Луганської селищної громади повідомлено про необхідність прибуття чоловіків. На війну з Україною залучають осіб віком від 18 до 60 років. Окупанти зазначають, що чоловікам необхідно прийти до місцевого відділу поліції для реєстрації.
“Причин такої реєстрації не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправлення в райони ведення бойових дій”, – додали у Генштабі.
Мобілізованих мешканців можуть залучити до провокацій у південних та східних регіонах України.
Крім того, на окупованих територіях продовжується терор місцевого населення. Російські військові вдаються до мародерства, забираючи у людей побутову, автомобільну техніку, харчі та інші матеріальні засоби.
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