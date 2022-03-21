Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бюджетним організаціям Станично-Луганської селищної громади повідомлено про необхідність прибуття чоловіків. На війну з Україною залучають осіб віком від 18 до 60 років. Окупанти зазначають, що чоловікам необхідно прийти до місцевого відділу поліції для реєстрації.

“Причин такої реєстрації не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправлення в райони ведення бойових дій”, – додали у Генштабі.

Мобілізованих мешканців можуть залучити до провокацій у південних та східних регіонах України.

Крім того, на окупованих територіях продовжується терор місцевого населення. Російські військові вдаються до мародерства, забираючи у людей побутову, автомобільну техніку, харчі та інші матеріальні засоби.