Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Наразі українська сторона інформує міжнародні організації стосовно підготовки подібних провокацій.
“Офіційно повідомляємо: ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер”, – наголосив Залужний.
Генерал-лейтенант зауважив, що відповідальність за ситуацію несе держава-окупант Російська Федерація.
Окрім цього, будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури, є провокацією.
Також повідомляється, що 17 лютого станом на 19 годину з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник вдався до прицільних обстрілів об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб.
Водночас використовуючи дезінформацію та пропаганду, місцеві нелегітимні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що грубі порушення Мінських домовленостей окупаційними військами РФ, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані, що дасть змогу в майбутньому діяти ефективніше з метою підтримання режиму припинення вогню.
- Нагадаємо, 17 лютого в Станиці Луганській, містечку в Луганській області, підконтрольні Російській Федерації бойовики обстріляли дитячий садок.
- Нелегітимний президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко розповів, що разом із Росією готовий обговорювати визнання незалежності самопроголошених “республік” Донбасу.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс назвала сьогоднішні обстріли на Донбасі провокацією від Росії. Вона заявила, що у такий спосіб РФ намагається сфабрикувати привід для вторгнення.
- Також представники ОБСЄ запевняють, що обстріли на Луганщині можуть призвести до ескалації.
- Окрім цього, Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН сповістив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.