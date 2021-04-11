В американському штаті Орегон викинуло на берег затоки Алсі дивний об'єкт. Є припущення, що це фрагмент космічного апарату компанії SpaceX.

Про знахідку поінформували в пресслужбі офісу шерифа округу Лінкольн. Також про це повідомляє місцева телестанція KGW.

“9 квітня 2021 року приблизно о 15:15 за місцевим часом, офісу шерифа округу Лінкольн стало відомо про, ймовірно, обвуглені уламки космічного апарату, викинуті на берег затоки Алсі біля міста Уолдпорт, Орегон. Рибалка прибрав уламки з берега затоки і ненадовго розмістив їх біля місцевого підприємства”, – йдеться в повідомленні.

Місцева влада відреагували на інцидент і вивчила об’єкт. Було прийнято рішення зв’язатися з компанією SpaceX Ілона Маска.

“SpaceX не змогла визначити, чи є об’єкт складовим компонентом одного з її космічних кораблів, проте він, схоже, відповідає композитному баку високого тиску”, – зазначається в повідомленні.

Інженери SpaceX оцінили численні фотографії об’єкта і дійшли висновку, що його можна безпечно транспортувати.

Об’єкт був переміщений у безпечне місце для подальшого вивчення.

Як зазначає телестанція KGW, наприкінці березня багато жителів штату Орегон помітили смужки світла в небі. Астрономи тоді заявляли, що це могли бути залишки ракети SpaceX Falcon 9, котрі згорали під час польоту в атмосфері.

Згодом уламок ракети був виявлений на фермі в американському штаті Вашингтон.