Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, слідчі все розслідують справу, тому про жодні висновки говорити зарано.

“Підозри ще нікому не пред’явлені… Судово-медичні експерти зазначили, що в організмі загиблого крім алкоголю, про що раніше повідомив начальник київської поліції, є така хімічна речовина, як метадон. Але, який саме цей метадон, коли він потрапив до організму, як це могло вплинути безпосередньо на загибель, це мають ще встановити”, – сказав Артем Шевченко.

У МВС підтвердили, що в крові Полякова знайшли метадон Речник МВС Шевченко підтвердив, що в організмі померлого нардепа Полякова виявили, крім алкоголю, метадон. pic.twitter.com/CAW7GCfG5M — Букви (@Bykvu) October 11, 2021

Вранці, 8 жовтня, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Нагадаємо, листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розборки” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.