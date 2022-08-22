Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
За словами Пасічника, мобілізація відбуватиметься у два етапи:
- мобілізація населення, яке отримала паспорти так званої “ЛНР” та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;
- решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.
Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.
Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців “л/днр” та зс РФ.
Щобільше, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.
- У нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, що триває з початку липня. З необхідних 160 осіб, контракт на проходження служби підписали лише близько 30.
- Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, РФ навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар’ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.
- У Луганській області російські окупаційні військові продовжують залучати населення на війну. Для виконання плану мобілізації окупанти пропонують по 60 тисяч рублів за інформацію про місцеперебування чоловіків.
- Україна має достатній “запас” російських полонених для проведення обміну. Натомість РФ не має зацікавленості до деяких груп російських військовополонених.
- Міністерство оборони РБ та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.