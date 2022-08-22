В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника. Під час промови він оголосив про початок "загальної мобілізації" на території так званої "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

За словами Пасічника, мобілізація відбуватиметься у два етапи:

мобілізація населення, яке отримала паспорти так званої “ЛНР” та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців “л/днр” та зс РФ.

Щобільше, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.