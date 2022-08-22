Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

За словами Пасічника, мобілізація відбуватиметься у два етапи:

  • мобілізація населення, яке отримала паспорти так званої “ЛНР” та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;
  • решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців “л/днр” та зс РФ.

Щобільше, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.