В державному "Ощадбанку" прокоментували масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі "Ощаду" в Херсоні.

Про це повідомляє “Мінфін” з посиланням на коментар пресслужби банку.

Як зазначили в пресслужбі, на тимчасово окупованих територіях працювало багато банківських установ. Спосіб пошкодження купюр для всіх банків встановлено регулятором. Прослідкувати те, з якої з тимчасово окупованих областей та зі сховища якого саме банку походять пошкоджені купюри, наразі практично неможливо.

Також в банку підтвердили, що дійсно при загрозі захоплення сховища окупантами співробітники “Ощадбанку” у встановленому порядку здійснюють механічне пошкодження купюр, про що повідомляють регулятора: “Подальша доля таких купюр і тим більше їх шлях з неконтрольованої території невідомий. Відповідні випадки розглядаються правоохоронцями”, — уточнили в банку.

Раніше видання повідомляло, що один зі співзасновників monobank Олег Гороховський в Telegram-каналі сповістив, що в Україні розпочалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі “Ощадбанку” в Херсоні. За словами Гороховського, купюри вже виявлено в Одесі, Києві та на заході України.