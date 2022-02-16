Про це повідомив голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу.
Він наголосив, що зарано стверджувати про виконавців атак, однак спільно з Офісом генерального прокурора триває розслідування в межах кримінального провадження.
Нагадаємо, що на сайт Міністерства оборони України відбувся кібернапад. У відомстві додали, що хакери методом DDoS-атак знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту, але над цим працюють фахівці та партнери із США.
У таких злочинах це тривала та складна робота… Сьогодні ми бачимо, що вартість такої атаки сягає мільйона доларів: не може окремий хакер або група хакерів дозволити собі витратити такі кошти. Такі атаки проводять держави через спецслужби та спеціальну створену інфраструктуру… Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб”, — наголосив Вітюк.
Він наголосив, що раніше, 13-14 січня, від схожої кібератаки постраждали ресурси Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства енергетики тощо.
Тоді у СБУ виявили ознаки причетності до нападу хакерські групи, які пов’язані з російськими спецслужбами.
Зокрема Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) закликала українців повідомляти про підозрілі явища в ґаджетах або в Інтернеті. Якщо користувач помітить щось схоже, то радять звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.
- Нагадаємо, з 15 лютого користувачі скаржилися на перебої у роботі “Приват24” та “Ощадбанку”. Також недоступні сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
- Доступ до онлайн-сервісу державного банку “ПриватБанк” відновлено. Послуги “Ощадбанку” все ще недоступні, попри заяви пресслужби банку.