У Службі безпеки України бачать слід іноземних спецслужб у кібернападі на урядові установи та державні банки, який розпочався ввечері 15 лютого.

Про це повідомив голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу.

Він наголосив, що зарано стверджувати про виконавців атак, однак спільно з Офісом генерального прокурора триває розслідування в межах кримінального провадження.

Нагадаємо, що на сайт Міністерства оборони України відбувся кібернапад. У відомстві додали, що хакери методом DDoS-атак знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту, але над цим працюють фахівці та партнери із США.

У таких злочинах це тривала та складна робота… Сьогодні ми бачимо, що вартість такої атаки сягає мільйона доларів: не може окремий хакер або група хакерів дозволити собі витратити такі кошти. Такі атаки проводять держави через спецслужби та спеціальну створену інфраструктуру… Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб”, — наголосив Вітюк.

Він наголосив, що раніше, 13-14 січня, від схожої кібератаки постраждали ресурси Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства енергетики тощо.

Тоді у СБУ виявили ознаки причетності до нападу хакерські групи, які пов’язані з російськими спецслужбами.

Зокрема Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) закликала українців повідомляти про підозрілі явища в ґаджетах або в Інтернеті. Якщо користувач помітить щось схоже, то радять звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.