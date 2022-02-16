Про це повідомив голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу.

Він наголосив, що зарано стверджувати про виконавців атак, однак спільно з Офісом генерального прокурора триває розслідування  в межах кримінального провадження.

Нагадаємо, що на сайт Міністерства оборони України відбувся кібернапад. У відомстві додали, що хакери методом DDoS-атак знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту, але над цим працюють фахівці та партнери із США.

У таких злочинах це тривала та складна робота… Сьогодні ми бачимо, що вартість такої атаки сягає мільйона доларів: не може окремий хакер або група хакерів дозволити собі витратити такі кошти. Такі атаки проводять держави через спецслужби та спеціальну створену інфраструктуру… Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб”, — наголосив Вітюк.

Він наголосив, що раніше, 13-14 січня, від схожої кібератаки постраждали ресурси Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства енергетики тощо.

Тоді у СБУ виявили ознаки причетності до нападу хакерські групи, які пов’язані з російськими спецслужбами.

Зокрема Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) закликала українців повідомляти про підозрілі явища в ґаджетах або в Інтернеті. Якщо користувач помітить щось схоже, то радять звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.