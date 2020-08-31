У понеділок, 31 серпня, в Україні буде переважно сонячна погода, а стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +35 градусів тепла.

Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.

Так, опади сьогодні не очікуються.

Вітер буде південно-західний і південно-східний, 5-10 м/с.

У південно-східних областях температура повітря складе +29 – +35 тепла вдень і +15 – +19 вночі.

У західних областях синоптики прогнозують від +25 до +33 тепла. Вночі буде прохолодніше: від +16 до +19 градусів.

У центральних і північних областях буде від +29 до +35 тепла, вночі – від +15 до +18 градусів.

У Києві та області також буде сонячно: від +29 до +34 тепла вдень і в межах +16 до +18 вночі.