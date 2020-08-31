Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.
Так, опади сьогодні не очікуються.
Вітер буде південно-західний і південно-східний, 5-10 м/с.
У південно-східних областях температура повітря складе +29 – +35 тепла вдень і +15 – +19 вночі.
У західних областях синоптики прогнозують від +25 до +33 тепла. Вночі буде прохолодніше: від +16 до +19 градусів.
У центральних і північних областях буде від +29 до +35 тепла, вночі – від +15 до +18 градусів.
У Києві та області також буде сонячно: від +29 до +34 тепла вдень і в межах +16 до +18 вночі.
- У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.