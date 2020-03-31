Про це повідомляє видання ZDNet.
Уточнюється, що в цілому були опубліковані дані 4,9 мільйона грузин, серед яких є також і вже померлі люди.
Відзначається, що дані були опубліковані на хакерському форумі, а помічений витік була фахівцями компанії, що займається моніторингом витоків даних.
Повідомляється, що файл розміром в 1,04 Гб включає домашні адреси, імена, номери мобільних телефонів і дати народження людей.
При цьому більше мільйона людей, дані яких були опубліковані, на цю мить вже померли.
За словами журналістів, на цей момент джерело даних залишається невідомим і як файл потрапив в руки користувача, який його опублікував, залишається неясним.
У Центральній виборчій комісії Грузії заявили, що база містить ту інформацію, яку вони не збирають.
Розслідування інциденту вже розпочато грузинською владою.
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У Грузії вводиться комендантська година. Забороняється пересування пішки та на транспорті з 21:00 до 06:00 ранку.