Нардеп від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила, що в лікарні "Охматдит", де лікують дітей з онкологією, немає реагентів для обстеження донорів крові.

Про це вона написала ув Facebook.

“З 20 березня 2020 року кожна п’ята важко хвора дитина, яка проходить лікування в стаціонарі, може інфікуватися на гепатити B і C та ВІЛ у зв’язĸу з відсутністю реагентів з обстеження донорів крові”, – написала нардеп.

За її словами, вперше за останні роки за державною програмою “Закупівля лікарських засобів і медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів” міжнародна організація Crown на кінець листопада 2019 роки не допоставить за бюджетні кошти 2018 року реагенти для скринінгу донорської крові.

“Перший заступник міністра МОЗ Андрій Семиволос, провівши кілька нарад з міжнародними організаціями, обіцяв проконтролювати поставку цих реагентів ще в середині лютого 2020 року. Тепер обіцяють поставити за тиждень, а онкореагенти до 15 квітня. Але. Це не перше відтермінування і з зупинкою перевезень та епідемією це може суттєво ускладнитися”, – зазначає Вікторія Сюмар, підкресливши, що благодійний фонд “Таблеточки” екстрено закупив необхідні реагенти, яких вистачить на кілька тижнів.

Але, за станом на 12 березня державні поставки так і не розпочалися.

Народний депутат повідомляє, що зірвані поставки за кошти бюджету 2018 року 15-ти лікарських засобів, необхідних для лікування дітей з онкогематологічними діагнозами.

“Опікунська рада” Охматдиту “категорично не згоден перекладати на плечі благодійників обов’язок держави в особі МОЗ та міжнародних організацій закуповувати необхідні лікарські засоби та реагенти”, – підсумувала Вікторія Сюмар.