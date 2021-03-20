Про це свідчить нова фінансова інформація, яку отримали журналісти CNBC.
Серед них журналісти назвали очільника адміністрації Рона Клейна, заступника голови адміністрації Джена О’Меллі Діллона, старшого радника Майка Донілона, координатора з реагування на коронавірус в Білому домі Джеффрі Зіентса і директора Національної економічної ради Браяна Діза.
Журналісти зазначили, що ці чиновники мають тісні зв’язки зі світом бізнесу і заробили великі статки на корпоративній роботі.
Відповідь на запит про податкові декларації чиновників з оточення Байдена телеканалу надав Білий дім.
Браян Діз, наприклад, раніше був керівником відділу інвестування в міжнародній компанії BlackRock, а потім очолив Національну економічну раду. В інвестиційній компанії він заробив понад 2,3 мільйона доларів. На акціях у компанії він міг заробити ще 2,4 мільйона доларів.
Рон Клейн, який до приходу в Білий дім був керівником венчурної компанії Revolution, заробляв 1,8 мільйона доларів на рік. Він працював у компанії з 2005 року.
Джен О’Меллі Діллон, який керував передвиборчою кампанією Байдена до того, як перейшов на роботу в Білий дім, був співзасновником консалтингової фірми Precision Strategies. Засновникам компанії приписують допомогу в переобранні Барака Обами у 2012 році. Компанія Gates Ventures була клієнтом Діллона, коли він працював у Precision Strategies.
Нинішній заступник глави адміністрації Білого дому також консультував Chan Zuckerberg Initiative, благодійний підрозділ засновника Facebook Марка Цукерберга. Також він брав участь у функціонуванні компанії General Electric і Lyft. Він заробляв не менше 420 тисяч доларів.
Старший радник президента Майк Донілон був керівним членом MCD Strategies, консалтингової компанії в галузі засобів масової інформації. Там він заробив понад 4 мільйони доларів.
Джеффрі Зіентс був генеральним директором інвестиційної компанії Cranemere з Wall Street. Його зарплата і бонус становили 1,6 мільйона доларів.
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