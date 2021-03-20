Деякі найближчі радники президента США Джо Байдена пов'язані з великим бізнесом і Wall Street. Вони заробили мільйони до приходу в Білий дім.

Про це свідчить нова фінансова інформація, яку отримали журналісти CNBC.

Серед них журналісти назвали очільника адміністрації Рона Клейна, заступника голови адміністрації Джена О’Меллі Діллона, старшого радника Майка Донілона, координатора з реагування на коронавірус в Білому домі Джеффрі Зіентса і директора Національної економічної ради Браяна Діза.

Журналісти зазначили, що ці чиновники мають тісні зв’язки зі світом бізнесу і заробили великі статки на корпоративній роботі.

Відповідь на запит про податкові декларації чиновників з оточення Байдена телеканалу надав Білий дім.

Браян Діз, наприклад, раніше був керівником відділу інвестування в міжнародній компанії BlackRock, а потім очолив Національну економічну раду. В інвестиційній компанії він заробив понад 2,3 мільйона доларів. На акціях у компанії він міг заробити ще 2,4 мільйона доларів.

Рон Клейн, який до приходу в Білий дім був керівником венчурної компанії Revolution, заробляв 1,8 мільйона доларів на рік. Він працював у компанії з 2005 року.

Джен О’Меллі Діллон, який керував передвиборчою кампанією Байдена до того, як перейшов на роботу в Білий дім, був співзасновником консалтингової фірми Precision Strategies. Засновникам компанії приписують допомогу в переобранні Барака Обами у 2012 році. Компанія Gates Ventures була клієнтом Діллона, коли він працював у Precision Strategies.

Нинішній заступник глави адміністрації Білого дому також консультував Chan Zuckerberg Initiative, благодійний підрозділ засновника Facebook Марка Цукерберга. Також він брав участь у функціонуванні компанії General Electric і Lyft. Він заробляв не менше 420 тисяч доларів.

Старший радник президента Майк Донілон був керівним членом MCD Strategies, консалтингової компанії в галузі засобів масової інформації. Там він заробив понад 4 мільйони доларів.

Джеффрі Зіентс був генеральним директором інвестиційної компанії Cranemere з Wall Street. Його зарплата і бонус становили 1,6 мільйона доларів.