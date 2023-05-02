Про це повідомило російське видання “Агентство”, посилаючись на два власні джерела.
За словами джерела у Фонді Бориса Нємцова та знайомого доньки вбитого у РФ опозиційного політика, Гонсалес познайомився з Нємцовою у 2016 році у Брюсселі під час обговорення кандидатури спецрепортера ПАРЄ у справі про вбивство Бориса Нємцова.
Тоді, як розповіли у фонді, почалися їхні дружні стосунки. Гонсалеса запрошували на заходи фонду, а іспанець запрошував співробітників фонду до себе.
Гонсалес детально описував діяльність Нємцової та її друзів, співробітників та партнерів фонду, а також студентів літньої школи журналістики, в якій брав участь. Про це стало відомо після аналізу цифрових носіїв іспанського журналіста, до яких отримали доступ польські спецслужби.
Також завдяки зв’язкам із Фондом Нємцова Гонсалес зустрів кілька відомих людей. Серед них: російський та український адвокат Ілля Новіков (він у звітах шпигуна для ГРУ оцінювався негативно), дисидент Володимир Кара-Мурза (згадується також із негативною оцінкою).
Звітував Гонсалес і про участь у європейських конференціях, куди його запрошували модерувати панелі.
Також поляки знайшли у гаджетах Гонсалеса листи Бориса Нємцова, які він, ймовірно, викрав з ноутбука самої Нємцової. Через це слідство планує пред’явити Гонсалесу звинувачення у незаконному доступі до інформації.
- Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість – 2022. Серед кандидатів були й інші українці, хоча раніше лауреатами премії ставали лише росіяни.
- У Харкові викрито й затримано жителя, який співпрацював з РФ. Російський агент коригував ракетні удари по місту та надавав ворогу інформацію про дислокації ЗСУ.
- За даними ЗМІ, російським шпигунам з ФСБ не вдалось правильно зрозуміти, як буде діяти Україна у випадку повномасштабного вторгнення. Якщо ж вони все-таки розуміли, яким буде спротив, то вони не змогли або ж не захотіли передати ці оцінки президенту РФ Володимиру Путіну.
- В Одеській області викрили російського шпигуна. Агент наводив ворожі ракети на енергооб’єкти Одеси.