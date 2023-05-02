Іспанський журналіст російського походження Пабло Гонсалес (Павло Рубцов), якого затримали у Польщі в лютому 2022 року за підозрою у шпигунстві, ймовірно, був агентом Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ в оточенні Жанни Нємцової.

Про це повідомило російське видання “Агентство”, посилаючись на два власні джерела.

За словами джерела у Фонді Бориса Нємцова та знайомого доньки вбитого у РФ опозиційного політика, Гонсалес познайомився з Нємцовою у 2016 році у Брюсселі під час обговорення кандидатури спецрепортера ПАРЄ у справі про вбивство Бориса Нємцова.

Тоді, як розповіли у фонді, почалися їхні дружні стосунки. Гонсалеса запрошували на заходи фонду, а іспанець запрошував співробітників фонду до себе.

Гонсалес детально описував діяльність Нємцової та її друзів, співробітників та партнерів фонду, а також студентів літньої школи журналістики, в якій брав участь. Про це стало відомо після аналізу цифрових носіїв іспанського журналіста, до яких отримали доступ польські спецслужби.

Також завдяки зв’язкам із Фондом Нємцова Гонсалес зустрів кілька відомих людей. Серед них: російський та український адвокат Ілля Новіков (він у звітах шпигуна для ГРУ оцінювався негативно), дисидент Володимир Кара-Мурза (згадується також із негативною оцінкою).

Звітував Гонсалес і про участь у європейських конференціях, куди його запрошували модерувати панелі.

Також поляки знайшли у гаджетах Гонсалеса листи Бориса Нємцова, які він, ймовірно, викрав з ноутбука самої Нємцової. Через це слідство планує пред’явити Гонсалесу звинувачення у незаконному доступі до інформації.