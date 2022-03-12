В оточеному російськими окупаційними військами Маріуполі - під обстрілами авіації та артилерії - нині перебувають понад 100 громадян Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов”.

Варто зазначити, що місто на узбережжі Азовського моря є мультинаціональним, тож у заручниках росіян опинилися представники різних країн зі своїми родинами.

Дехто з них приходить за допомогою в маріупольську мечеть на честь султана Сулеймана Пишного і Роксолани. Дехто залишається там постійно, адже їх будинки зруйнували загарбники.

Однак в мечеті закінчується їжа та вода. Через бомбардування території російською авіацією вибило вікна в приміщенні, де перебувають діти. Водночас на вулиці спостерігається мінусова температура.

Для декого з цих людей Маріуполь є рідним, адже тут народилися їхні діти. Тож, не зважаючи на бажання поїхати далі від війни — вони дуже хочуть миру в самому Маріуполі”, — наголошується у повідомленні.