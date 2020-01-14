В результаті сходження лавини в долині Нілум в Кашмірі загинули більше 60 людей, багато хто вважається зниклим без вісті.

Про це повідомляє BBC.

Уточнюється, що як мінімум 67 людей загинули і 42 людини постраждали.

В той же час стихією також були зруйновані більше 100 будинків.

Повідомляється, що на даний момент шляхи в долину заблоковані, а тому рятувальники не можуть дістатися до місця події.

Відзначається, що Нілам є вузькою долиною протяжністю близько 130 кілометрів у формі напівмісяця. З усіх боків долина оточена високими горами.

Також уточнюється, що погода в регіоні вже покращилася, однак найбільш постраждалі райони все ще залишаються ізольованими.