Про це повідомляє BBC.
Уточнюється, що як мінімум 67 людей загинули і 42 людини постраждали.
В той же час стихією також були зруйновані більше 100 будинків.
Повідомляється, що на даний момент шляхи в долину заблоковані, а тому рятувальники не можуть дістатися до місця події.
Відзначається, що Нілам є вузькою долиною протяжністю близько 130 кілометрів у формі напівмісяця. З усіх боків долина оточена високими горами.
Також уточнюється, що погода в регіоні вже покращилася, однак найбільш постраждалі райони все ще залишаються ізольованими.
- У Швейцарії поліція в неділю, 28 квітня 2019, повідомила, що на півдні країни через сходження лавини загинули 4 лижники з Німеччини.