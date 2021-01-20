Про це повідомив учасник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко в Telegram.

“Правовий комітет ПАРЄ проголосував за термінові дебати у справі отруєння Навального. 20 “за”, 2 “проти”, – написав нардеп.

Він зазначив, що в рамках зимової сесії ПАРЄ, яка розпочнеться 25 січня, відбудуться термінові слухання по отруєння Навального

За словами Гончаренка водночас у повному складі була відсутня російська делегація, що обурило європейських парламентарів.

“Доповідач, французький депутат Жак Мер, а також детектив Bellingcat Христо Грозєв відзначили, що найімовірнішими виконавцями отруєння є співробітники ФСБ, а росіяни жодним чином не сприяють розслідуванню”, – написав нардеп.

Гончаренко додав, що литовський депутат Емануеліс Зінгеріс зазначив, що можливість вести діалог з Росією стала свого часу головним аргументом в дискусії про те, чи варто повертати російську делегацію, яка так і не виконала жодних умов від ПАРЄ. Але російські депутати й зараз не співпрацюють ні з асамблеєю, ні з правовим комітетом.

Літак з Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Навальному повідомили, що якщо політик відмовиться пройти з правоохоронцями, проти нього застосують силу.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська до Москви. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.