Французька федерація високої моди прийняла рішення скасувати Паризький тиждень чоловічої моди й Тиждень високої моди, які були заплановані на літо, через ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє видання Vogue.

Паризький тиждень чоловічої моди було заплановано на 23-28 червня 2020 року, а Тиждень високої моди – на 5-9 липня.

“На тлі поширення пандемії COVID-19 у всьому світі необхідні рішучі рішення для забезпечення безпеки будинків моди, їхніх співробітників та всіх, хто працює в нашій галузі… Федерація активно співпрацює зі своїми членами з приводу можливості реалізувати альтернативні проєкти”, – наголошується в заяві федерації.

Варто відзначити, що Паризький тиждень моди є одним із найпрестижніших заходів у модній індустрії.

Тиждень чоловічої моди в Мілані, що був запланований на 19-23 червня, організатори вирішили перенести на осінь і провести спільно з жіночими показами (22-28 вересня). Паралельно розробляються нові цифрові формати, щоб підтримати модні бренди.

За даними видання The Business of Fashion, Британська модна рада прийняла рішення скасувати покази чоловічих колекцій у Лондоні. Тиждень чоловічої моди повинен був відбутися в червні 2020 року.